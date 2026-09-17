VELIKO PARTNERSTVO
Najavio "digitalnu vojsku": Vučić otvorio tajnu tvornicu dronova, planira još tri s Izraelom
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je u četvrtak na otvaranju tvornice dronova izraelske proizvodnje u Srbiji gradnju najmanje tri nove tvornice dronova s izraelskim partnerima.
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Aleksandar Vučić je naveo da zbog "povjerljivosti postupka proizvodnje" novinare nije pozvao na otvorenje i posjet tvornici u četvrtak, a istaknuo je kako vjeruje da će s izraelskim partnerima otvoriti još najmanje tri tvornice diljem Srbije.
Kasnije je rekao da je za dvije od tri nove tvornice već određena lokacija, a da će sve tri biti u blizini zračnih luka.
Lokacija novootvorene tvornice nije objavljena već je rečeno da se nalazi u u okviru vojnoindustrijskog kompleksa.
Vučić u predizbornoj kampanji
Vučić je, premda na dužnosti šefa države, već mjesecima u kampanji za prijevremene parlamentrane izbore koje je, nakon raspuštanja parlamenta, početkom mjeseca raspisao za 25. llistopada.
Najavio je da će 27. rujna podnijeti ostavku i "kao običan građanin" započeti kampanju za parlamentarne izbore poslije kojih očekuje da će, ako pobjedi lista Srpske napredne stranke čiji je nostitelj, postati premijer Srbije. Ostavku će, kako je naveo, podnijeti da bi u kampanji provjerio imaju li građani i dalje povjerenja u njega.
Nakon objave na Instagramu, Vučić je kasnije danas u telefonskom intervjuu za televiziju i portal tabloida Informer, koji ga u kampanji otvoreno podržavaju i promoviraju, izjavio je da je cilj današnjeg otvaranja tvornice za sklapanje dronova da Srbija sačuva mir i stabilnost i odvrat sve potencijalne agresore.
"Govorili su kako smo smiješni i da se pripremamo za traktore"
"Šta god mi uradimo, da nemamo oružje kojim bismo zemlju branili, oni bi se sprdali s nama i govorili kako smo smješni i pripremamo se za traktore. Kada imamo stvari kojima se možemo ponositi, onda će reći da smo mi, u stvari, ti koji nekome prijetimo. Ne prijetimo nikome", rekao je Vučić.
On je naveo i da se zajedno s Izraelcima radi na "formiranju digitalne armije".
Vučić je današnje otvorenje tvornice za sklapanje dronova najavio početkom ožujka.
Vojno-poslovne veze s Izraelom
Balkanska istraživačka mreža (BIRN) u suradnji s izraelskim listom Haaretz potom je u travnju objavila da je Srbija dogovorila proizvodnju dronova na svom teritoriju s izraelskom vojnom kompanijom Elbit Systems, koja je godinama kritizirana zbog uloge u izraelskim vojnim operacijama u Gazi i na Zapadnoj obali.
Izrael i Srbija već imaju razvijenu suradnju u naoružanju. Od početka 2023. izvoz oružja i streljiva iz Srbije u Izrael rastao je dramatično, a nastavio se i nakon što je vlast 23. lipnja 2025. potpuno zabranila izvoz naoružanja, objavili su ranije beogradski mediji.
Vrijednost izvoza streljiva i naoružanja iz Srbije u Izrael od 2023. porasla je čak 42 puta i na kraju prošle godine dosegla je 114 milijuna eura, unatoč brojnim apelima stručnjaka Ujedinjenih naroda da se prodaja vojne opreme Izraelu obustavi zbog odmazde izraelskih snaga nad Palestincima u Pojasu Gaze.
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