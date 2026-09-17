Najavio "digitalnu vojsku": Vučić otvorio tajnu tvornicu dronova, planira još tri s Izraelom

"Šta god mi uradimo, da nemamo oružje kojim bismo zemlju branili, oni bi se sprdali s nama i govorili kako smo smješni i pripremamo se za traktore. Kada imamo stvari kojima se možemo ponositi, onda će reći da smo mi, u stvari, ti koji nekome prijetimo. Ne prijetimo nikome", rekao je Vučić.