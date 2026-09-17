ilegalno boravili u zemlji
Austrija deportirala pet osoba u Hrvatsku. Među njima i osuđivani Afganistanac
Pet osoba koje su ilegalno boravile u Austriji u četvrtak je prebačeno iz Austrije u Hrvatsku. Među njima je bio i višestruko osuđivani Afganistanac.
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U ranim jutarnjim satima 17. rujna pet osoba koje su ilegalno boravile u Austriji moralo je napustiti zemlju. Trojica muškaraca i dvije žene kopnenim su putem prebačeni u Hrvatsku.
Riječ je o takozvanom transferu prema Dublinskoj uredbi. On se primjenjuje kada je za postupak azila nadležna druga europska država jer je u njoj podnesen prvi zahtjev za azil, piše Heute.
Među njima osuđivani Afganistanac
Među pet osoba bila su dva sirijska državljanina te po jedan državljanin Turske, Rusije i Afganistana.
Prema navodima austrijskih vlasti, 27-godišnji Afganistanac višestruko je osuđivani počinitelj kaznenih djela. U Austriji je ukupno četiri puta pravomoćno osuđen zbog kaznenih djela povezanih s nasiljem.
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