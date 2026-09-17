Od 1. listopada velika promjena: Uvodi se sidrena cijena

Sidrena cijena bit će redovna cijena koja je za pojedini proizvod ili uslugu vrijedila 10. rujna 2026. godine, bez akcija, popusta i drugih posebnih oblika prodaje. Frizerski salon tako će uz aktualnu cijenu šišanja ili bojanja morati navesti i cijenu iste usluge na taj datum, automehaničar će to morati učiniti uz cijenu radnog sata ili pojedine servisne usluge, a restoran uz cijene jela i pića u jelovniku ili cjeniku. Sidrena cijena nije zamrznuta niti najviša dopuštena cijena. Trgovac ili obrtnik i dalje može mijenjati cijene, ali će potrošač u svakom trenutku moći vidjeti koliko se aktualna cijena razlikuje od one koja je vrijedila 10. rujna objašnjavaju odvjetnici Dora Ljevar i Danijel Pribanić za Večernji list.