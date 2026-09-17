Nova obveza
Od 1. listopada velika promjena: Uvodi se sidrena cijena
Od 1. listopada 2026. cijena istaknuta na polici, u jelovniku ili cjeniku više neće stajati sama. Uz važeću cijenu morat će biti navedena i dodatna, tzv. sidrena cijena. Nova obveza odnosi se na sve trgovce na malo i registrirane pružatelje usluga u Hrvatskoj.
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To znači da nova pravila neće obuhvatiti samo supermarkete, nego i trgovine odjećom i obućom, tehničkom robom, namještajem i građevinskim materijalom, kao i restorane, kafiće, frizerske i kozmetičke salone, automehaničare, različite servise te druge obrtnike koji svoje proizvode ili usluge nude potrošačima.
Sidrena cijena bit će redovna cijena koja je za pojedini proizvod ili uslugu vrijedila 10. rujna 2026. godine, bez akcija, popusta i drugih posebnih oblika prodaje. Frizerski salon tako će uz aktualnu cijenu šišanja ili bojanja morati navesti i cijenu iste usluge na taj datum, automehaničar će to morati učiniti uz cijenu radnog sata ili pojedine servisne usluge, a restoran uz cijene jela i pića u jelovniku ili cjeniku. Sidrena cijena nije zamrznuta niti najviša dopuštena cijena. Trgovac ili obrtnik i dalje može mijenjati cijene, ali će potrošač u svakom trenutku moći vidjeti koliko se aktualna cijena razlikuje od one koja je vrijedila 10. rujna objašnjavaju odvjetnici Dora Ljevar i Danijel Pribanić za Večernji list.
Obveza vrijedi i pri oglašavanju
Obveza vrijedi i pri oglašavanju cijena. Ako trgovac ili pružatelj usluge objavi cijenu na letku, plakatu, digitalnom oglasu, vanjskom oglasnom prostoru ili mrežnoj stranici, uz nju će morati istaknuti i sidrenu cijenu. Iznimka vrijedi za trgovce koji su za hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvode za kućanstvo već morali isticati dodatnu cijenu. Za te proizvode i dalje ostaje mjerodavna cijena koja je vrijedila 2. svibnja 2025. godine.
Dodatne tehničke obveze očekuju trgovce i pružatelje usluga koji već imaju vlastitu mrežnu stranicu. Na njoj će morati objaviti cjenik u XML ili CSV formatu, koji omogućuje automatsko prikupljanje i uspoređivanje podataka. Trgovci će cjenik ažurirati svakoga radnog dana najkasnije do 8 sati, a pružatelji usluga nakon svake promjene cijena, također najkasnije do 8 sati na dan promjene. Prethodno objavljeni cjenici morat će ostati dostupni 30 dana. Oni koji nemaju vlastitu mrežnu stranicu nisu je samo zbog ove obveze dužni uspostaviti.
Trgovci i obrtnici zato bi trebali sačuvati dokaz o cijenama koje su vrijedile 10. rujna te do početka primjene novih pravila prilagoditi cjenike u poslovnim prostorima, oglase i mrežne stranice.
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