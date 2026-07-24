DRAMA NA ZLATNIM STIJENAMA
FOTO, VIDEO / Kamion otklizao u more na pulskoj plaži. Vozač iskočio iz kabine u zadnji tren, kupači se bacali u more
Kamion pulske komunalne tvrtke Herculanea u petak je oko 11:15 sati sletio u more na Zlatnim stijenama u Puli.
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Nevjerojatna nesreća dogodila se danas oko 11:15 sati na Zlatnim stijenama u Puli, gdje je kamion Herculanee skliznuo u more, a vozač se u posljednjem trenutku uspio spasiti iskočivši iz kabine.
Kako su javili iz Grada Pule za Istarski.hr, vozač je lakše ozlijeđen.
Informaciju su novinarki Mirjani Vermezović Ivanović za Istarski.hr potvrdili pulski vatrogasci i Policijska uprava istarska. Na mjesto događaja izašli su vatrogasci, policija i ronioci.
Vozač je uspio pobjeći iz vozila prije nego što je završilo u moru, a izbjegao je tragediju i jedan kupač koji je ispričao da je skočio u more kako ga kamion ne bi zahvatio.
Drugi kupač rekao je za Istarski.hr da su se on i dijete sunčali kada je kamion preletio iznad njih.
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