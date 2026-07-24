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DRAMA NA ZLATNIM STIJENAMA

FOTO, VIDEO / Kamion otklizao u more na pulskoj plaži. Vozač iskočio iz kabine u zadnji tren, kupači se bacali u more

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N1 Info
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24. srp. 2026. 13:58
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kamion u moru
Milan Pavlović, Mirjana Vermezović Ivanović/Istarski.hr

Kamion pulske komunalne tvrtke Herculanea u petak je oko 11:15 sati sletio u more na Zlatnim stijenama u Puli.

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Nevjerojatna nesreća dogodila se danas oko 11:15 sati na Zlatnim stijenama u Puli, gdje je kamion Herculanee skliznuo u more, a vozač se u posljednjem trenutku uspio spasiti iskočivši iz kabine.

Kako su javili iz Grada Pule za Istarski.hr, vozač je lakše ozlijeđen.

Informaciju su novinarki Mirjani Vermezović Ivanović za Istarski.hr potvrdili pulski vatrogasci i Policijska uprava istarska. Na mjesto događaja izašli su vatrogasci, policija i ronioci.

kamion u moru
Milan Pavlović, Mirjana Vermezović Ivanović/Istarski.hr
kamion u moru
Milan Pavlović, Mirjana Vermezović Ivanović/Istarski.hr

Vozač je uspio pobjeći iz vozila prije nego što je završilo u moru, a izbjegao je tragediju i jedan kupač koji je ispričao da je skočio u more kako ga kamion ne bi zahvatio.

Drugi kupač rekao je za Istarski.hr da su se on i dijete sunčali kada je kamion preletio iznad njih.

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Teme
kamion u moru kamion u moru pula nesreća pula pula zlatne stijene pula

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