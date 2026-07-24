Damir Habijan: Očekujem da se Vedran Pavlek što prije izruči iz Kazahstana

"Žao mi je što je od jednog ulaganja u infrastrukturu nastala negativna vijest koja definitivno nije dobra", rekao je Habijan i dodao da Državni inspektorat nadzorom nije pronašao nepravilnosti. Prema njegovim riječima, radovi se provode u skladu s propisima, a postupak izmjene i dopune građevinske dozvole proveden je na zakonit način.