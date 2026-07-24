Oglas

UKRAJINSKA PRIJESTOLNICA

FOTO, VIDEO / Rusija balističkim projektilima raketirala Kijev usred dana. Zelenski: Jedan od najmasovnijih napada...

author
N1info
|
24. srp. 2026. 15:13
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
napad na kijev
X/Volodimir Zelenski

Rusija je u petak prijepodne izvela rijedak dnevni balistički napad na Kijev, dok se podaci o razmjerima i posljedicama udara još prikupljaju.

Oglas

Ruske snage u petak prijepodne izvele su rijedak dnevni napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su se eksplozije čule u više dijelova grada. Informacije o napadu još se prikupljaju, piše The Kyiv Independent.

Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski objavio je na X-u fotografije nakon napada. Zelenski taj je napad opisao kao jednu od najvećih uporaba balističkog naoružanja od početka ruske invazije.

Sirene za zračnu opasnost oglasile su se oko 11:20, nakon čega je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo da se ruski projektili kreću prema glavnom gradu. Nekoliko minuta poslije gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da su se u gradu čule eksplozije.

U trenutku objave teksta nije bilo neovisne potvrde o točnim lokacijama udara niti o njihovim posljedicama.

Današnji napad uslijedio je u razdoblju sve češćih ruskih masovnih raketnih udara na ukrajinsku prijestolnicu. Na Kijev je tijekom noći 19. srpnja ispaljeno 25 balističkih projektila.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
balistički projektili kijev napad na kijev rat u ukrajini rusija ruska invazija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ