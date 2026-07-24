UKRAJINSKA PRIJESTOLNICA
FOTO, VIDEO / Rusija balističkim projektilima raketirala Kijev usred dana. Zelenski: Jedan od najmasovnijih napada...
Rusija je u petak prijepodne izvela rijedak dnevni balistički napad na Kijev, dok se podaci o razmjerima i posljedicama udara još prikupljaju.
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Ruske snage u petak prijepodne izvele su rijedak dnevni napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su se eksplozije čule u više dijelova grada. Informacije o napadu još se prikupljaju, piše The Kyiv Independent.
Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski objavio je na X-u fotografije nakon napada. Zelenski taj je napad opisao kao jednu od najvećih uporaba balističkog naoružanja od početka ruske invazije.
A rescue operation is currently underway in the Kyiv region following a Russian missile strike. As of now, dozens of people have been reported injured. It has also been confirmed that, tragically, sіх people were killed. My condolences to their families and loved ones. Efforts to… pic.twitter.com/ZUjsTQl4yw— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2026
Sirene za zračnu opasnost oglasile su se oko 11:20, nakon čega je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo da se ruski projektili kreću prema glavnom gradu. Nekoliko minuta poslije gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da su se u gradu čule eksplozije.
U trenutku objave teksta nije bilo neovisne potvrde o točnim lokacijama udara niti o njihovim posljedicama.
Russian savages flee the wreckage of their failed war of genocidal expansion.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 24, 2026
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Današnji napad uslijedio je u razdoblju sve češćih ruskih masovnih raketnih udara na ukrajinsku prijestolnicu. Na Kijev je tijekom noći 19. srpnja ispaljeno 25 balističkih projektila.
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