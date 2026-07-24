Glavina najavio velike planove za Split: Prvo počinjemo s Poljudom

"Najveći fokus su ovi značajni veliki investicijski projekti. Tu počinjemo prvo sa stadionom Poljud, gdje su donesene sve potrebne i političke i financijske odluke i ovisno o odluci Grada Splita, odnosno građana i građanki Grada Splita i, naravno, struke, će se odlučiti u kojem smjeru će se ići sa Poljudom", kazao je.