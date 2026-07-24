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posjet zadarskoj županiji

Plenković najavio poskupljenje goriva: "Naše su mogućnosti limitirane"

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N1 Info
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24. srp. 2026. 13:56
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Andrej Plenković
N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravio je u posjetu Zadarskoj županiji.

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Tom se prilikom obratio i medijima.

Komentirao je uhićenje Damira Šegote:

"Pratimo taj cijeli proces. Mi smo Vlada koja podržava i voli sport, ali smo rigorozni i prema svima koji zlorabe taj sport. Svi oni koji su se ogriješili od zakon za to moraju odgovarati. Sve se mora raščistiti do kraja, tijela kaznenog progona su neovisna, ne može se stigmatizirati sve, ali očito je bilo onih koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta."

"Svatko mora raditi sukladno zakonu"

"Svatko mora raditi sukladno zakonu, a očito da je tu bilo nekih nezakonitosti, vidjet ćemo kako će ti procesi završiti."

Komentirao je i cijene tijekom turističke sezone:

"Nismo jedina turistička destinacija za turiste na Mediteranu, svi se bore za turiste. Ljudi biraju ono što im je najpovoljnije. Na Zapadu ljudi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Nije to neka velika matematika. Kvaliteta će pronaći svoju nišu kupaca, ali bitna je cijela piramida."

Najavio je i telefonsku sjednicu Vlade na kojoj će biti donesena odluka o cijeni goriva i rekao da će rasti:

"Učinit ćemo ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo nastaviti subvencionirati građane i gospodarstvo."

Komentirao je i nove američke carine:

"Naše izvozne proizvode ne bi trebalo dotaknuti. U ovo nisu uključeni generički lijekovi koji su značajan dio našeg izvoza u SAD. Za sada je tu mirno", poručio je Plenković.

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Teme
andrej plenković zadarska županija

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