Plenković najavio poskupljenje goriva: "Naše su mogućnosti limitirane"

"Pratimo taj cijeli proces. Mi smo Vlada koja podržava i voli sport, ali smo rigorozni i prema svima koji zlorabe taj sport. Svi oni koji su se ogriješili od zakon za to moraju odgovarati. Sve se mora raščistiti do kraja, tijela kaznenog progona su neovisna, ne može se stigmatizirati sve, ali očito je bilo onih koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta."