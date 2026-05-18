kristijan aleksić

FOTO, VIDEO / Ovo je mjesto uhićenja ubojice iz Drniša

N1 Info
18. svi. 2026. 10:38
Đurđica Čavka / Dalmacija danas
Nakon potrage koja je cijeli Drniš držala u neizvjesnosti, uhićen je osumnjičenik za ubojstvo. Akcija je okončana sinoć, a s vremenom na vidjelo izlaze i detalji uhićenja koji privlače veliku pozornost javnosti.

Osumnjičeni Aleksić uhićen je stotinjak metara od svoje kuće. Na mjestu događaja ostali su tragovi policijske akcije, uključujući policijsku traku i lisice.

Kako neslužbeno doznaje Dalmacija danas, uhićen je bez odjeće, a navodno je iza sebe posipao papar u pokušaju da zavara policijske pse tragače i tako im onemogući praćenje.

Skrivanje u blizini pruge

Mještani navode kako je bježao preko željezničke pruge koja prolazi nedaleko od njegove kuće. Na tom se području, prema njihovim riječima, navodno nalaze i bunkeri u kojima se pokušao skriti.

Đurđica Čavka / Dalmacija danas

