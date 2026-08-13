Most saborskim klubovima poslao zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice: "Ne želimo čekati Milanovića!"

Od saborskih klubova traži se da se očituju o Prijedlogu i svojim potpisima podrže zahtjev prema predsjedniku Sabora, poručili su iz Mosta te dodali da "ne žele čekati predsjednika Republike Zorana Milanovića ko se, unatoč unatoč ozbiljnosti situacije, još nije odlučio sazvati izvanrednu sjednicu.