"nema vremena za odgađanje"
Most saborskim klubovima poslao zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice: "Ne želimo čekati Milanovića!"
Most je saborskim klubovima uputio Prijedlog zahtjeva predsjedniku Hrvatskoga sabora Gordanu Jandrokoviću za sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskoga sabora zbog afere Lika i nezakonitog odlaganja opasnog otpada.
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Od saborskih klubova traži se da se očituju o Prijedlogu i svojim potpisima podrže zahtjev prema predsjedniku Sabora, poručili su iz Mosta te dodali da "ne žele čekati predsjednika Republike Zorana Milanovića ko se, unatoč unatoč ozbiljnosti situacije, još nije odlučio sazvati izvanrednu sjednicu.
Dodaje se da "žele izvršiti politički pritisak na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da, uz podršku saborskih klubova, sazove sjednicu na kojoj će se raspravljati o odgovornosti za jednu od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj."
Predstavnici Mosta s ovim će prijedlogom sutra doći u Gospić, gdje će od predstavnika saborskih klubova zatražiti potpise za sazivanje izvanredne sjednice, kao i za Mostov prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Republike Hrvatske, stoji u priopćenju.
Iz Mosta poručuju da više nema vremena za odgađanje, političko taktiziranje i saslušanja bez konkretnih posljedica. "Nakon svega što je otkriveno o opasnom otpadu u Lici, potrebno je utvrditi političku odgovornost na samom vrhu i o njoj odlučivati u Hrvatskom saboru", kažu.
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