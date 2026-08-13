Snažna eksplozija u roterdamskoj luci: Jedna osoba poginula, više ozlijeđenih

JEFFREY GROENEWEG/AFP/Ilustrativna fotografija

Jedna osoba poginula je, a nekoliko ih je ozlijeđeno u snažnoj eksploziji koja je u četvrtak odjeknula u roterdamskoj luci, potvrdila je lokalna policija

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Eksplozija se dogodila nešto poslije podneva u krugu tvrtke u ulici Moezelweg, na području Europoorta. Policija zasad nije objavila više pojedinosti o okolnostima nesreće.

Na mjesto događaja stigao je velik broj pripadnika hitnih službi. Angažirano je šest vozila hitne pomoći, helikopter i vatrogasne postrojbe, a više ozlijeđenih osoba prevezeno je u bolnicu.

Eksplozija navodno odjeknula tijekom radova

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila tijekom radova na održavanju, dok su radnici odvajali cjevovode. Snaga eksplozije bila je velika, a na jednom od spremnika za skladištenje vidljiva su oštećenja.

Eksploziji je prethodio još jedan incident koji se ranije tijekom dana dogodio u lučkom području, javlja Index.

U rafineriji Esso na Botlekwegu nestalo je električne energije, zbog čega su pojedini sustavi prestali raditi. Uslijedilo je pražnjenje plinovoda, a iznad luke mogli su se vidjeti velik plamen i gust crni dim.

Služba za sigurnost regije Rotterdam-Rijnmond izvijestila je da se zasad utvrđuje postoji li povezanost između nestanka struje i kasnije eksplozije.