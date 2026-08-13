Turudić: Istina o logorima mora biti sačuvana, zločini se ne smiju relativizirati

Turudić je naveo da je Babić priznao krivnju za progon kao zločin protiv čovječnosti te da je osuđen na 13 godina zatvora. "Zato danas, kada se prisjećamo ubijenih hrvatskih branitelja i civila - logoraša, moramo jasno reći: istina o logorima mora biti sačuvana, imena žrtava ne smiju biti zaboravljena, zločini se ne smiju relativizirati, počinitelji moraju biti procesuirani i, konačno, povijest se ne smije prekrajati prema političkim potrebama", istaknuo je.