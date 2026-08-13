VELIKI EKONOMSKI PROBLEMI
Kuba obilježava 100 godina od rođenja Fidela Castra u jeku teške krize
Kuba je u četvrtak proslavila 100. obljetnicu rođenja revolucionarnog vođe Fidela Castra u jeku teške gospodarske i političke krize.
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Kuba je u četvrtak proslavila 100. obljetnicu rođenja revolucionarnog vođe Fidela Castra u jeku teške gospodarske i političke krize.
Više od 1500 aktivista i štovatelja iz 60 zemalja Latinske Amerike, Europe, Afrike i Azije doputovalo je ovaj tjedan na karipski otok kako bi sudjelovali na komemoracijama u znak sjećanja na pokojnog Castra, objavila je vlada.
"Fidelovo naslijeđe danas progovara glasnije nego ikada prije", rekao je kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel na otvaranju međunarodne konferencije o Castru.
Obljetnica se događa u vrijeme napetih odnosa Havane i Washingtona koji je Kubi uveo naftni embargo i pooštrio sankcije. U većini pokrajina struje nema više od 20 sati dnevno, što teško pogađa proizvodnju hrane, promet i turizam.
Odgovarajući na krizu, vlada je donijela paket od 176 mjera s ciljem otvaranja socijalističke ekonomije privatnim i stranim investicijama.
Te će mjere, ako se provedu, biti dosad neviđeni zaokret prema slobodnom tržištu, potpuna suprotnost socijalističkom modelu koji je uveo Castro.
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