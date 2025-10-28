Oglas

Grad Zagreb o slučaju vršnjačkog nasilja u školi: “Nema tolerancije, slijede stroge mjere”

N1 Info
28. lis. 2025. 13:50
Šokantan slučaj vršnjačkog nasilja dogodio se u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi gdje su dvojica učenika brutalno pretukla svog vršnjaka.

Kako je ispričala majka napadnutog dječaka, napadači su ga zaskočili u školskom toaletu, napali ga i udarali mu glavom o umivaonik i zid. Zbog napada je dječak proveo večer na hitnoj pomoći, piše Jutarnji list.

Oglasio se i Grad Zagreb čije priopćenje donosimo u nastavku:

"Grad Zagreb najstrože osuđuje i smatra potpuno neprihvatljivim vršnjačko nasilje koje se dogodio jučer u kasnim poslijepodnevnim satima u jednoj osnovnoj školi.

Odmah po saznanju, škola je postupila po protokolu i održala razgovore sa svim uključenim učenicima i njihovim roditeljima, izvršila pregled videonadzora, te po utvrđivanju svih činjenica podnijela prijavu XI. policijskoj postaji, Hrvatskom zavodu za socijalni rad i drugim nadležnim tijelima.

Grad Zagreb i sve gradske škole mjesto su nulte tolerancije na nasilje te će unutar dostupnih ovlasti svako nasilje i neprihvatljivo ponašanje biti odmah sankcionirano.

U konkretnom slučaju, škola će uključenim učenicima izreći stroge pedagoške mjere. Ujedno, od nadležnih državnih tijela očekujemo brzo i odlučno postupanje".

grad zagreb nasilje vršnjačko nasilje

