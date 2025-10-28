neprihvatljivo ponašanje
Grad Zagreb o slučaju vršnjačkog nasilja u školi: “Nema tolerancije, slijede stroge mjere”
Šokantan slučaj vršnjačkog nasilja dogodio se u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi gdje su dvojica učenika brutalno pretukla svog vršnjaka.
Oglas
Kako je ispričala majka napadnutog dječaka, napadači su ga zaskočili u školskom toaletu, napali ga i udarali mu glavom o umivaonik i zid. Zbog napada je dječak proveo večer na hitnoj pomoći, piše Jutarnji list.
Oglasio se i Grad Zagreb čije priopćenje donosimo u nastavku:
"Grad Zagreb najstrože osuđuje i smatra potpuno neprihvatljivim vršnjačko nasilje koje se dogodio jučer u kasnim poslijepodnevnim satima u jednoj osnovnoj školi.
Odmah po saznanju, škola je postupila po protokolu i održala razgovore sa svim uključenim učenicima i njihovim roditeljima, izvršila pregled videonadzora, te po utvrđivanju svih činjenica podnijela prijavu XI. policijskoj postaji, Hrvatskom zavodu za socijalni rad i drugim nadležnim tijelima.
Grad Zagreb i sve gradske škole mjesto su nulte tolerancije na nasilje te će unutar dostupnih ovlasti svako nasilje i neprihvatljivo ponašanje biti odmah sankcionirano.
U konkretnom slučaju, škola će uključenim učenicima izreći stroge pedagoške mjere. Ujedno, od nadležnih državnih tijela očekujemo brzo i odlučno postupanje".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas