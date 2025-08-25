Oglas

smrtonosna nesreća

Hrvatski planinar poginuo u slovenskim Alpama: Okliznuo se i pao u provaliju

Hina
25. kol. 2025. 14:19
planina, alpe, priroda,
Ilustracija/Pixabay

Pedesetčetvorogodišnji hrvatski planinar poginuo je u nedelju popodne silazeći sa Škrlatice, drugog najvećeg vrha Slovenije u Julijskim Alpama visokog 2740 metara, javlja u ponedjeljak slovenska agencija STA pozivajući se na Policijsku upravu u Kranju.

Prema policijskim izvorima i izvorima slovenske gorske službe spašavanja GRS, 54-godišnjak je s grupom planinara silazio označenom planinarskom stazom prema Aljaževom domu, u dolini Vrata, a na 2100 metara nadmorske visine se okliznuo i pao u provaliju.

Hrvatski planinar, koji je hodao na čelu skupine, pretrpio je tako teške ozljede da je umro na licu mjesta. Uspon i silazak je izveden po klinčanom putu južne stijene Škrlatice.

Policija je o nesreći bila obaviještena u nedjelju u 17 sati, nakon čega se u akciju spašavanja uključio GRS iz Mojstrane kako bi spasioci što prije stigli do unesrećenog, no 54-godišnjem Hrvatu nije bilo spasa.

Aktivirani su bili i spasioci iz Kranjske Gore i Ratečea, kao i posebna planinska jedinica policije Kranjske gore.

Tijelo žrtve je GRS prevezao helikopterom u dolinu Vrata.

Uspon na 2740 metara visoku Škrlaticu iz doline Vrata je klasificiran kao vrlo zahtjevan označen put.

Dobro utreniranim planinarima s nužnim penjačkim iskustvom treba najmanje šest sati za uspon, a prijeđena visinska razlika od Aljaževog doma na 1015 metara n/v do vrha Škrlatice iznosi 1800 metara.

Vršni dio puta na Škrlaticu ide preko čeličnih sajli i to je najopasniji dio rute prema gore i dolje. 

Planinari turu obično podijele na dva dana te se uspon može prekinuti i prenoćiti u bivaku na Rušju na 1980 metara i drugi dan otići na vrh i spustiti se u dolinu.

Ovo je druga smrtonosna nesreća u slovenskim planinama tijekom vikenda, nakon pogibije 47-godišnjeg češkog planinara u subotu na Košuti u Karavankama.

Teme
planinar tragedija

