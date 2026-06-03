Zaoštrava se sukob na Bliskom istoku: Iran napao Bahrein i Kuvajt, Amerikanci pogodili tanker

Odvojeno, kuvajtska državna novinska agencija KUNA, pozivajući se na vojsku te zemlje, objavila je da je tamošnja protuzračna obrana presrela u srijedu neprijateljske napade raketama i dronovima. Glavni stožer kuvajtske vojske je rekao da su sve eksplozije koje su se čule uzrokovane presretanjem te pozvao građane da slijede sigurnosne upute i izbjegavaju krhotine ili neidentificirane predmete.