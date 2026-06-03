Porazno istraživanje: Nijemci su sve siromašniji

Osobe kojima je na raspolaganju manje od 60 posto srednjeg (medijalnog) dohotka smatraju se ugroženima od siromaštva, kako to navode statističari, odnosno siromašnima, kako to opisuje socijalno Paritetno udruženje. Kod samaca je taj prag nedavno iznosio neto 1446 eura mjesečno, dok je za kućanstva s dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina iznosio 3036 eura.