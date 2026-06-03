PAD STANDARDA
Porazno istraživanje: Nijemci su sve siromašniji
Stopa siromaštva u Njemačkoj, prema novom izvješću Paritetnog udruženja socijalne skrbi (Der Paritätische Wohlfahrtsverband), dosegnula je novu najvišu razinu. Od 2024. do 2025. taj se udio, prema aktualnom Izvješću o siromaštvu, povećao za 0,6 postotnih bodova na 16,1 posto stanovništva. Te je podatke već u veljači objavio Savezni zavod za statistiku.
Izvršni direktor Paritetnog udruženja Joachim Rock rekao je da se radi o "situaciji koja nalikuje krizi" i upozorio saveznu vladu na moguće posljedice rezova u socijalnim davanjima.
Dodatne uštede bi, kako je rekao Rock za javni radio-servis Deutschlandfunk, dodatno pogoršale krizu, prenosi Deutsche Welle. Zabrinjavajuće je, naglasio je, to što stopa siromaštva već drugu godinu zaredom značajno raste.
Tko se u Njemačkoj smatra ugroženim?
Pogođene osobe službeno se, prema definiciji Europske unije, smatraju osobama u riziku od siromaštva. Udruženje naglašava da je zabilježen "tužan rekord". Ni u jednoj prethodnoj godini nije bilo toliko ljudi pogođenih siromaštvom, navodi se.
Osobe kojima je na raspolaganju manje od 60 posto srednjeg (medijalnog) dohotka smatraju se ugroženima od siromaštva, kako to navode statističari, odnosno siromašnima, kako to opisuje socijalno Paritetno udruženje. Kod samaca je taj prag nedavno iznosio neto 1446 eura mjesečno, dok je za kućanstva s dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina iznosio 3036 eura.
Nakon pada stope siromaštva od 2020. do 2023. došlo je do "negativnog preokreta trenda", ističe udruženje socijalne skrbi. Razlike između pojedinih regija u Saveznoj Republici su pritom velike. Tako u Bavarskoj i Baden-Württembergu, zahvaljujući njihovoj snažnoj gospodarskoj strukturi, bilježe najniže stope pogođenih: s 12,6 odnosno 13,2 posto.
Najviše udjele pogođenih bilježe savezne zemlje Bremen (27,5 posto), Saska-Anhalt (21,3 posto) te Hamburg (18,9 posto) i Berlin (18,7 posto). U zapadnoj Njemačkoj posebno su pogođene regije poput Triera (21,4 posto), Weser-Emsa (20,8 posto) i Arnsberga (19,6 posto), dok su u istočnoj Njemačkoj to primjerice Chemnitz (18,2 posto) ili Leipzig (17,4 posto).
Problem siromaštva u starijoj dobi
"Starost prijeti da postane klopka siromaštva", navodi Paritetno udruženje socijalne skrbi. Situacija starijih osoba je "napeta", naglašava se. Prema njihovim podacima, gotovo svaka peta osoba starija od 65 godina pogođena je siromaštvom ili je ugrožena od siromaštva.
I druge skupine su posebno pogođene: osobe koje žive same (udio siromašnih odnosno ugroženih od siromaštva: 30,3 posto), samohrani roditelji (28,9 posto) ili osobe s niskom razinom obrazovanja (29,1 posto).
"Ukupno gledano, aktualni razvoj pokazuje da siromaštvo naročito raste ondje gdje postoje strukturni nedostaci", objašnjavaju autori izvješća, "primjerice kod niske razine obrazovanja ili ograničenog pristupa tržištu rada". Prema tim podacima, četiri od pet pogođenih osoba nisu zaposlene. Prema Izvješću o siromaštvu, 70 posto pogođenih ima njemačko državljanstvo, dok 30 posto nema.
U mnogim kućanstvima vlada akutna financijska oskudica. Kod 6,9 posto stanovnika novac prošle godine nije bio dovoljan ni za pokrivanje tekućih troškova. Često nije bilo moguće platiti (rastuće) cijene struje i grijanja, a često ni kupiti novi hladnjak ili štednjak.
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