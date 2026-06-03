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Od ponoći

Na snagu stupile nove cijene goriva

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N1 Info
|
03. lip. 2026. 07:31
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Gorivo
Freepik/Ilustracija

Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Vlada je ranije održala telefonsku sjednicu i odredila nove cijene goriva.

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Nove cijene iznose:

  • 1,61 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR)
  • 1,61 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR)
  • 1,09 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,06 EUR)
  • 1,35 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,09 EUR/kg)
  • 1,93 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,09 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

  • 1,78 EUR/l za benzinsko gorivo
  • 1,82 EUR/l za dizelsko gorivo
  • 1,16 EUR/l za plavi dizel
  • 1,50 EUR/kg za UNP za spremnike
  • 2,21 EUR/kg za UNP za boce

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