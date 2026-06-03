Od ponoći
Na snagu stupile nove cijene goriva
Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Vlada je ranije održala telefonsku sjednicu i odredila nove cijene goriva.
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Nove cijene iznose:
- 1,61 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR)
- 1,61 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR)
- 1,09 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,06 EUR)
- 1,35 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,09 EUR/kg)
- 1,93 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,09 EUR/kg)
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
- 1,78 EUR/l za benzinsko gorivo
- 1,82 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,16 EUR/l za plavi dizel
- 1,50 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,21 EUR/kg za UNP za boce
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SK
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