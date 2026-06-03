VIDEO / Ukrajinci se osvetili Rusima za napad na Kijev: Eksplozije i požar na naftnom terminalu

Investicijski forum, peti otkako je Rusija poslala trupe u Ukrajinu 2022., ističe Reuters, otvara se nedugo nakon smrtonosnog napada dronovima i raketama na Kijev za koji je Rusija rekla da je bio odgovor na napad na studentski dom u ukrajinskoj regiji Luhansk pod ruskom kontrolom, za što Kijev poriče odgovornost.