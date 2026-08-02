povijesno niski vodostaji
Vlada Srbije pozvala na štednju struje, proizvodnja u HE Đerdap na najnižoj razini
Vlada Srbije pozvala je u nedjelju građane na štednju struje u toplinskom valu kad je temperatura diljem zemlje u prosjeku od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap je u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj razini od kako je puštena u rad početkom 70-ih godina prošlog stoljeća.
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Premijer Đuro Macut najavio je za ponedjeljak sjednicu Stožera za izvanredne situacije zbog iznimno visoke temperature i situacije s vodostajem rijeka, napose Dunava, apelirajući da građani smanje potrošnju struje u narednih 10 dana, koliko je prognozirano trajanje toplinskog vala.
Srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u nedjelju da je "Đerdap 1 na 20 posto proizvodnje, a Đerdap 2 na 30, a da je dotok vode 1.500 kubika u sekundi, što je najniža razina od 2003. a prije toga 1985. godine.
Situacija s hidroelektranama na Drini je nešto bolja – dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma.
Tropske vreline ugrožavaju opskrbu strujom u čitavoj Europi, najteže u Mađarskoj i Rumunjskoj, koje zbog manjka vode iz Dunava za hlađenje reaktora moraju gasiti nuklearke, dok Srbija u hidroelektrani Đerdap smanjuje proizvodnju.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će se dnevna temperatura sredinom tjedna kretati oko 40 stupnjeva, uz minimalne vrijenosti od 23 do stupnjeva.
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