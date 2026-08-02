Pomorska misija EU-a ukrcala se na brod pod sumnjom da je dio ruske "flote iz sjene"

Ilustracija: AP/Gregorio Borgia

Pomorska misija EU-a predvođena Italijom u nedjelju se ukrcala na tanker iz ruske tzv. "flote u sjeni", u drugoj takvoj operaciji u manje od dva tjedna, dok Europa pojačava nadzor nad plovilima za koja se sumnja da pomažu Moskvi u zaobilaženju naftnih sankcija.

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Talijansko ministarstvo obrane priopćilo je da je Toa Payoh, tanker koji podliježe sankcijama EU-a, presretnut zapadno od otoka Pantellerije kod Sicilije ploveći iz Benina za Istanbul.

Brod plovi pod kamerunskom zastavom tek od prošlog tjedna, prema izvoru upoznatom s operacijom. Pomorske vlasti pokrenule su inspekciju kako bi provjerile ima li tanker zakonsko pravo ploviti pod kamerunskom zastavom i jesu li njegovi registracijski dokumenti važeći.

Izvor je rekao da pomorska misija EU-a, nazvana EUNAVFOR MED Irini, nema ovlasti zaplijeniti plovila tijekom takvih inspekcija, što znači da Toa Payoh nije zadržan.

No dokumentacija prikupljena tijekom ukrcaja još se uvijek pregledava, a nacionalne bi je vlasti mogle koristiti za naknadnu zapljenu ako bude potrebna.

Kapetan Toa Payoha isprva nije surađivao s misijom EU-a, zbog čega se tim talijanskog vojnog osoblja ukrcao na brod iz helikoptera koji je poletio s Thaon di Revela, vodećeg broda EU misije EUNAVFOR MED.

Inspekcija, provedena uz podršku broda iz Grčke i poljskog pomorskog patrolnog zrakoplova, trajala je oko dva sata i završena je na siguran način, priopćilo je ministarstvo.

Nije bilo komentara iz Rusije.

Operacija u nedjelju uslijedila je nakon ukrcaja 20. srpnja na MV South Star, još jedan tanker povezan s ruskom flotom iz sjene. Njega su snage Irini pregledale zbog sumnje da također plovi pod lažnom zastavom.

Europska unija nametnula je sankcije brojnim brodovima za koje tvrdi da su dio "flote iz sjene" koju Rusija koristi za zaobilaženje ograničenja na izvoz nafte koja su joj uvedena od invazije na Ukrajinu.

EUNAVFOR MED Irini je pomorska misija EU pokrenuta 2020. godine radi provedbe embarga UN-a na oružje Libiji. Vlade EU-a su od tada proširile njezin opseg, ovlastivši je za provođenje provjera ukrcaja.