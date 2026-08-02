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ministar obrane

Anušić: Protupožarna eskadrila u Francuskoj pokazala da je HV spremna pomoći

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Hina
|
02. kol. 2026. 18:41
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25.06.2026., Primosten - Vojna vjezba u akvatoriju Primostena “Bojna Moc” Ivan Anusic nakon vjezbe dao je izjavu za medije. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je u nedjelju pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva što su u teškim uvjetima požara u Francuskoj pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama.

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"Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zahvaljujem što su u izuzetno teškim uvjetima katastrofalnih požara još jednom pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama", rekao je Anušić u objavi na društvenoj mreži X.

Hrvatski vojni, protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota obučenih za gašenje požara, istaknuo je. 

"Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan hrvatskih granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku", poručio je.

Hrvatski vojni piloti, tehničari-letači i zrakoplovni tehničari Hrvatskog ratnog zrakoplovstva završili su svoju misiju pomaganja u gašenju ogromnih požara u Francuskoj i u nedjelju se vratili u Hrvatsku.  

U Francuskoj su bili angažirani od 24. srpnja do 2. kolovoza u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU.

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Teme
ivan anušić kanader ministarstvo obrane morh vojni piloti

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