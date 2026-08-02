Ministar o tragediji u Svetom Križu Začretju: Nije bilo postupanja socijalne skrbi

"Obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Dosad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Moram izraziti zaista duboko žaljenje i iskazati također spremnost za pružanje pomoći majci i ostalim članovima uže obitelji", rekao je ministar Ružić u izjavi za medije na obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Uštici.