Kako uštedjeti na kućnom budžetu bez velikih odricanja?

Ormari, garaže i spremišta pune se predmetima koji čekaju da ih netko upotrijebi. Prodajom neiskorištenih stvari na platformama poput Vinteda i eBaya ili na lokalnim sajmovima rabljene robe višak se pretvara u gotovinu koju možete usmjeriti u štednju ili otplatu duga. Raščišćen prostor usput donosi i osjećaj reda koji se teško mjeri novcem.