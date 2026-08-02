Mali koraci
Kako uštedjeti na kućnom budžetu bez velikih odricanja?
Mjesečni izvod tekućeg računa zna izgledati poput tihog prijekora. Plaća je stigla prije tri tjedna, a stanje na računu već pokazuje da nešto ne štima. Većina kućanstava troši više nego što planira, i to rijetko zbog rastrošnosti. Krivnju najčešće snose navike koje se uvuku neopaženo.
Ušteda u kućnom budžetu rijetko traži drastične žrtve. Nekoliko promjena u svakodnevnim navikama može osloboditi stotine eura godišnje, a da ne morate odustati od onoga što vam život čini ugodnim.
Energetska učinkovitost donosi najveću razliku
U većini kućanstava energija je najveća pojedinačna stavka. Zamjena klasičnih žarulja LED rasvjetom, brtvljenje prozora i vrata te ugradnja programabilnog termostata mogu zajedno smanjiti godišnji račun za struju i grijanje za nekoliko stotina eura. Prema podacima organizacije Energy Saving Trust, isključivanje uređaja iz utičnice umjesto ostavljanja u stanju pripravnosti može uštedjeti i do 55 funti godišnje po kućanstvu. Televizor, toster ili konzola koji tiho troše struju cijelu noć nisu bezazlena sitnica.
Isti izvor navodi da se izolacijskom navlakom za spremnik tople vode može uštedjeti do 45 funti godišnje, dok navlaka stoji otprilike 20 do 25 funti. Ulaganje se vrati unutar prve godine, a svaka sljedeća donosi čistu uštedu. Pranjem rublja na 30 umjesto na 40 stupnjeva Celzijevih potrošnja se dodatno smanjuje, uz uštedu koja prema istim procjenama iznosi do 23 funte godišnje.
Rijetko se spominje i odzračivanje radijatora. Ispuštanje zraka poboljšava njihovu učinkovitost jer topla voda tada ravnomjernije kruži sustavom. Isključite grijanje, pričekajte da se radijatori potpuno ohlade, podmetnite ručnik i ključem za odzračivanje lagano otpustite ventil dok ne čujete šištanje zraka. Kada zvuk prestane i počne curiti voda, zatvorite ventil.
Vlastite ruke umjesto skupih majstora
Osnovne vještine popravka tijekom godine mogu uštedjeti iznenađujuće mnogo novca. Manji vodoinstalaterski kvarovi, ličenje zidova ili sitno uređenje prostora ne moraju uvijek završiti pozivom stručnjaku. Vrijedi, međutim, pravilo opreza: posla se prihvatite samo ako ste sigurni u svoje znanje. Neuspio pokušaj na kraju često poskupi popravak jer majstor mora ispraviti i izvorni kvar i posljedice improvizacije.
Što učiniti s onim što više ne koristite
Ormari, garaže i spremišta pune se predmetima koji čekaju da ih netko upotrijebi. Prodajom neiskorištenih stvari na platformama poput Vinteda i eBaya ili na lokalnim sajmovima rabljene robe višak se pretvara u gotovinu koju možete usmjeriti u štednju ili otplatu duga. Raščišćen prostor usput donosi i osjećaj reda koji se teško mjeri novcem.
Praćenje troškova mijenja perspektivu
Mjesečni plan potrošnje djeluje poput svjetla u tamnoj sobi. Bez njega trošite pipajući po mraku, oslonjeni na osjećaj. S njim vidite kamo novac stvarno odlazi. Za početak su dovoljni vlastita tablica u proračunskom programu ili jednostavan kalkulator budžeta dostupan na internetu. Prihode i rashode valja unositi redovito jer tek nakon mjesec ili dva podaci počinju pričati istinitu priču o navikama.
Planiranje obroka kao oružje protiv impulzivne kupnje
Supermarketi su osmišljeni tako da potiču kupnju, od rasporeda polica do mirisa svježeg kruha na ulazu. Unaprijed osmišljen plan obroka, popis namirnica i kuhanje kod kuće smanjuju prostor za impulzivne odluke. Pomaže i naručivanje namirnica putem interneta s unaprijed određenim popisom jer tako izbjegavate iskušenja s polica. Kasniji večernji termini dostave ponekad su jeftiniji jer u tom dijelu dana naručuje manje ljudi.
Umjesto gotove hrane iz dostave, domaća inačica omiljenog jela gotovo je uvijek jeftinija i zdravija. Skuhate li veću količinu i višak zamrznete, sljedeći put nećete morati kuhati, samo zagrijati. Kada ipak poželite naručiti, narudžbom izravno na broj restorana ili na njegovim mrežnim stranicama često izbjegnete dodatnu naknadu koju naplaćuju posredničke aplikacije za dostavu.
Hrana koja izgleda drukčije, a ima isti okus
Voće i povrće nepravilnog oblika, poznato kao ružno voće i povrće, u mnogim se trgovinama redovito prodaje po nižoj cijeni, a okus mu se ni najmanje ne razlikuje od onoga s naslovnice kataloga. Kupnja sezonskih namirnica dodatno smanjuje troškove jer izvansezonsko voće i povrće putuje izdaleka, a prijevoz se uvijek odrazi na cijenu.
Kupnja na veliko ima smisla za artikle koji se troše svakodnevno i ne kvare se brzo, poput vrećica za smeće, paste za zube, deterdženta, tjestenine ili riže. Ključno je provjeriti cijenu po jedinici mjere jer veće pakiranje katkad uopće nije jeftinije po komadu.
Sitni novac, velika slika
Postoji nešto gotovo terapeutsko u bacanju kovanica u staklenku. Kovanice bačene u staklenku lako se zaborave do kraja godine, a zbroj tada zna iznenaditi. Mnogi koriste taj novac za blagdane ili ljetni odmor, jer je nastao gotovo bez napora.
Slično djeluje i prelazak s kartice na gotovinu za svakodnevne troškove. Kartica trošenje čini bezbolnim, gotovo nevidljivim, dok gotovina fizički podsjeća koliko je novca ostalo, što prirodno usporava nepotrebnu kupnju.
Disciplina bez osjećaja žrtve
Nakon povišice razliku vrijedi usmjeriti izravno na štedni račun bez lakog pristupa. Navika štednje tako se gradi bez osjećaja gubitka jer životni standard ostaje isti kao i prije.
Vikend bez trošenja, jednom ili dvaput mjesečno, djeluje kao mali izazov samom sebi. Umjesto izlaska i kupnje na redu su kuhanje, šetnja te večer uz film ili društvene igre. Ono što biste inače potrošili jednostavno ostaje na računu.
Pri većim kupnjama pomaže jednostavna tehnika: željeni predmet zapišite na popis i pričekajte od dva tjedna do mjesec dana. Želja u tom razdoblju često nestane sama od sebe.
Automatizacija štednje uklanja najveću prepreku, vlastitu odluku svaki mjesec iznova. Trajni nalog s tekućeg na štedni račun, postavljen odmah nakon isplate plaće, osigurava da štednja postane prvi trošak mjeseca, a ne ono što eventualno preostane na kraju. Niz malih i dosljednih odluka tijekom godine stvara primjetnu razliku na bankovnom računu, dok svakodnevni život ostaje jednako udoban kao i prije.
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