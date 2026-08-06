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APEL GRAĐANIMA

Jeste li je vidjeli? Kod Vodica nestala 82-godišnjakinja

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N1info
|
06. kol. 2026. 13:01
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danica grbavac
MUP, Nestali.hr

Policija traži pomoć građana u pronalasku 82-godišnje Danice Grbavac koja je nestala nakon što se udaljila s adrese na kojoj je boravila u Srimi kod Vodica.

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Nestala je 82-godišnja Danica Grbavac, koja je posljednji put viđena u srijedu kada je otišla s adrese na kojoj je boravila u Srimi kod Vodica. Podaci o njezinu nestanku objavljeni su na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.

Grbavac je visoka 151 centimetar, srednje je tjelesne građe, ima sijedu kosu i zelene oči te nosi naočale.

danica grbavac
MUP

U trenutku nestanka imala je bijelu spavaćicu s debljim naramenicama, duljine ispod koljena. Sa sobom je ponijela crveno-crnu majicu tigrastog uzorka, plave hlače, crnu kožnu ručnu torbu i crne natikače.

Policija poziva sve koji imaju informacije o nestaloj osobi da se jave u najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-maila na adresu [email protected].

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Teme
danica grbavac nestala nestanak nestanak vodice

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