APEL GRAĐANIMA
Jeste li je vidjeli? Kod Vodica nestala 82-godišnjakinja
Policija traži pomoć građana u pronalasku 82-godišnje Danice Grbavac koja je nestala nakon što se udaljila s adrese na kojoj je boravila u Srimi kod Vodica.
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Nestala je 82-godišnja Danica Grbavac, koja je posljednji put viđena u srijedu kada je otišla s adrese na kojoj je boravila u Srimi kod Vodica. Podaci o njezinu nestanku objavljeni su na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.
Grbavac je visoka 151 centimetar, srednje je tjelesne građe, ima sijedu kosu i zelene oči te nosi naočale.
U trenutku nestanka imala je bijelu spavaćicu s debljim naramenicama, duljine ispod koljena. Sa sobom je ponijela crveno-crnu majicu tigrastog uzorka, plave hlače, crnu kožnu ručnu torbu i crne natikače.
Policija poziva sve koji imaju informacije o nestaloj osobi da se jave u najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-maila na adresu [email protected].
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