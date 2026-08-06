primjereno ili ne?
FOTO / Prizor iz Zagreba podijelio građane: Hrvatske zastave preplavile križanje
Pomalo neobičan prizor zabilježen je u zagrebačkom naselju Trnje uoči obilježavanja 31. obljetnice Oluje. Hrvatski barjaci pojavili su se na mjestu na kojem ih građani nisu navikli vidjeti, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama
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Kako je objavio HRT Radio Sljeme, na križanju ulica Pile I. i Cvijete Zuzorić na Krugama postavljeno je jučer desetak hrvatskih zastava. Zastave nisu bile izvješene na zgradama ili javnim objektima, već su postavljene na stupiće koji odvajaju kolnik od nogostupa, prenosi tportal.
Objava je ubrzo privukla velik broj komentara, a reakcije građana bile su podijeljene. Dok su jedni pozdravili inicijativu i zahvalili, kako su naveli, pripadnicima 148. brigade, drugi su smatrali da takvo mjesto nije primjereno za isticanje državnog simbola.
"Da je sreće i zakonske regulative, visjele bi na svakom objektu", napisala je jedna komentatorica, dok je druga poručila kako su '"zastave oltar i nije im mjesto na parkiralištima".
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