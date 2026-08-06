Šimpraga: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava

Šimpraga je podsjetila na zajedničke komemoracije SNV-a i Vlade RH, koje su bile „svjetlo u rješavanju odnosa, prihvaćanja različitosti kao bogatstva i iskazivanja tuge prema činjenici da hrvatska država nije uspjela zaštititi svoje građane, dok je s druge strane hrvatsko društvo upozoreno da treba smoći snage i priznati da su u Oluji, nažalost, počinjeni i zločini nad srpskim civilima koji se nisu smjeli dogoditi“.