Teška prometna nesreća
Detalji tragedije u Zagrebu: Auto prepolovljen, troje mrtvih
U teškoj prometnoj nesreći u Novom Zagrebu jedna je osoba poginula na mjestu događaja, dok su vozačica i još jedan putnik, koji su bili teško ozlijeđeni, naknadno preminuli u bolnicama.
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U Novom Zagrebu u srijedu navečer dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula na mjestu događaja, a dvije teško ozlijeđene osobe kasnije su preminule u zdravstvenim ustanovama.
Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, nesreća se dogodila 5. kolovoza oko 22 sata. Tridesetpetogodišnjakinja je upravljala osobnim automobilom marke Mazda zagrebačkih registarskih oznaka, kojem su prošle godine istekli valjanost prometne dozvole i registracija. Kretala se Ulicom Dr. Luje Naletilića u smjeru sjeveroistoka, a u vozilu su se kao putnici nalazila dvojica muškaraca, u dobi od 29 i 48 godina.
Dolaskom do kućnog broja 85, automobilom je izletjela s kolnika na mekani teren te udarila u betonski stup električne mreže. Od siline udara vozilo se razdvojilo na dva dijela.
U nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 48-godišnji putnik. Drugi putnik, 29-godišnjak, prevezen je u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, dok je vozačica prevezena u Klinički bolnički centar Zagreb. Oboje su u tim zdravstvenim ustanovama naknadno preminuli od zadobivenih ozljeda.
Očevid na mjestu događaja obavila je zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke.
U vremenu od 22 do 3 sata promet Ulicom Dr. Luje Naletilića bio je u potpunosti zatvoren te se odvijao obilaznim pravcima.
Nakon obavljenog očevida tijela svih troje smrtno stradalih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
Kriminalističko istraživanje se nastavlja.
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