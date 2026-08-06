Detalji tragedije u Zagrebu: Auto prepolovljen, troje mrtvih

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, nesreća se dogodila 5. kolovoza oko 22 sata. Tridesetpetogodišnjakinja je upravljala osobnim automobilom marke Mazda zagrebačkih registarskih oznaka, kojem su prošle godine istekli valjanost prometne dozvole i registracija. Kretala se Ulicom Dr. Luje Naletilića u smjeru sjeveroistoka, a u vozilu su se kao putnici nalazila dvojica muškaraca, u dobi od 29 i 48 godina.