FOTO / Kaos u Dubravi: Vozač prošao kroz crveno i izazvao tešku nesreću

Nadalje, u nastavku nekontroliranog kretanja sletio je s nogostupa na kolnik Maslinske ulice gdje je prednjim dijelom naletio na metalni stup prometnog znaka, a nakon čega se nastavio nekontrolirano kretati preko nogostupa gdje je naletio na betonski parapet, prešao preko mekanog terena te naletio na stablo gdje se i zaustavio. Nakon zaustavljanja, na krov je vozila uslijed nastalih oštećenja pao stup semafora.



U prometnoj nesreći teško su ozlijeđeni vozač i putnica, te je putnici liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a vozaču u Kliničkoj bolnici Dubrava.



Zbog obavljanja očevida prometne nesreće, tramvajski promet u smjeru istoka bio je obustavljen od 23.45 do 3.20 sati.