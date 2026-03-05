Oglas

ozlijeđeni vozač i putnica

FOTO / Kaos u Dubravi: Vozač prošao kroz crveno i izazvao tešku nesreću

author
N1 Info
|
05. ožu. 2026. 10:13
Zagreb
Emica Elvedji/PIXSELL

U srijedu 4. ožujka 2026. oko 23.35 sati u Dubravi, 40-godišnjak je upravljao osobnim automobilom njemačkih nacionalnih oznaka, dok se kao putnica u osobnom automobilu nalazila maloljetnica, a kretao u Ulicom Dubrava smjeru zapada, izvijestila je policija.

Dolaskom do raskrižja s Konjščinskom i Maslinskom ulicom gdje se prometom upravlja semaforima, ušao je vozilom u raskrižje dok je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo zbog čega je uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad vozilom.

Tom prilikom došlo je do zanošenja vozila zbog čega je prešao preko južne kolničke trake, sletio van kolnika, prešao preko uzdignutog rubnog kamena te pri nekontroliranom kretanju po nogostupu udario u metalne zaštitne stupiće, hidrant za vodu, stup semafora i dvorišnu ogradu kućnog broja 10.

Zagreb
Emica Elvedji/PIXSELL


Nadalje, u nastavku nekontroliranog kretanja sletio je s nogostupa na kolnik Maslinske ulice gdje je prednjim dijelom naletio na metalni stup prometnog znaka, a nakon čega se nastavio nekontrolirano kretati preko nogostupa gdje je naletio na betonski parapet, prešao preko mekanog terena te naletio na stablo gdje se i zaustavio. Nakon zaustavljanja, na krov je vozila uslijed nastalih oštećenja pao stup semafora.

U prometnoj nesreći teško su ozlijeđeni vozač i putnica, te je putnici liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a vozaču u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Zbog obavljanja očevida prometne nesreće, tramvajski promet u smjeru istoka bio je obustavljen od 23.45 do 3.20 sati.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
