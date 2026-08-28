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DOVRŠENO ISTRAŽIVANJE

Kod Delnica uhvaćen krijumčar ljudima: Prevozio je iz BiH strance u Hrvatsku

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N1 Info
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28. kol. 2026. 16:13
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Policija, očevid
MUP / iIlustracija

Policija iz Delnica dovršila je kriminalističko istraživanje protiv 45-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je krijumčario ljude.

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Muškarac je u jučer poslijepodne zaustavljen na području Delnica dok je vozio teretno vozilo s bosanskohercegovačkim registracijama.

U vozilu je pronađeno nekoliko stranih državljana koji su nezakonito boravili u Hrvatskoj, objavila je primorsko-goranska policija.

Policija je objavila da je 45-godišnjak strane državljane prevozio za unaprijed dogovorenu novčanu naknadu. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protuzakonitog ulaska, kretanja i boravka u Hrvatskoj.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku. Prema stranim državljanima proveden je postupak u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakonom o strancima, objavila je policija.

Teme
delnice istraživanje krijumčari policija

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