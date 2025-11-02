Oglas

Istraga u tijeku

Maloljetnik kod Pazina vatru polio benzinom: Zadobio opekline drugog stupnja

author
Hina
|
02. stu. 2025. 11:05
PXL_200317_15997697 (2)
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Maloljetni dječak zadobio je zasad neutvrđene tjelesne ozljede u požaru pomoćnog objekta u mjestu Zabrežani nedaleko Pazina, izvijestila je u nedjelju istarska policija.

Dojavu o požaru pomoćnog objekta u mjestu Zabrežani, pazinska policija dobila je u subotu, 15 minuta nakon ponoći.

Do požara je došlo kada je 16-godišnjak u namjeri da potakne sagorijevanje vatre, uzeo kanistar s benzinom i bacio benzin na vatru nakon čega se vatra rasplamsala te je objekt u vlasništvu 67-godišnjaka u potpunosti izgorio.

Neslužbeno se doznaje da je 16-godišnjak bio u društvu nekoliko dječaka, a u požaru je zadobio opekline drugog stupnja po ruci.

Istraga je u tijeku.

Pazin benzin

