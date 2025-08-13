Oglas

Kriminalističko istraživanje

Masovna tučnjava u Medulinu: Dvije osobe ozlijeđene, više njih pod nadzorom policije

author
Hina
|
13. kol. 2025. 13:33
13.04.2022., Zagreb - Policajci u ophodnji. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Dvije su osobe lakše ozlijeđene dok se pod nadzorom policije nalazi nekoliko osoba nakon sukoba odnosno masovne tučnjave koja se u utorak navečer dogodila u ulici Biškupije u Medulinu, izvijestila je u srijedu istarska policija.

Oglas

Policija je u utorak oko 18.40 sati zaprimila dojavu o fizičkom sukobu između više osoba u Ulici Biškupije u Medulinu te su se policajci uputili na mjesto događaja da bi, kako navode, spriječili daljnja protupravna ponašanja.

"Pod nadzorom policije nalazi se nekoliko osoba koje se dovode u svezu s događajem i nad njima se provodi sveobuhvatno kriminalističko istraživanje", kažu u policiji.

Dodaju da će više informacija o okolnostima događaja biti poznato po dovršetku kriminalističkog istraživanja.

"U događaju su dvije osobe lakše ozlijeđene te je nastala zasad neutvrđena materija

Teme
Medulin Policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ