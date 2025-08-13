Kriminalističko istraživanje
Masovna tučnjava u Medulinu: Dvije osobe ozlijeđene, više njih pod nadzorom policije
Dvije su osobe lakše ozlijeđene dok se pod nadzorom policije nalazi nekoliko osoba nakon sukoba odnosno masovne tučnjave koja se u utorak navečer dogodila u ulici Biškupije u Medulinu, izvijestila je u srijedu istarska policija.
Policija je u utorak oko 18.40 sati zaprimila dojavu o fizičkom sukobu između više osoba u Ulici Biškupije u Medulinu te su se policajci uputili na mjesto događaja da bi, kako navode, spriječili daljnja protupravna ponašanja.
"Pod nadzorom policije nalazi se nekoliko osoba koje se dovode u svezu s događajem i nad njima se provodi sveobuhvatno kriminalističko istraživanje", kažu u policiji.
Dodaju da će više informacija o okolnostima događaja biti poznato po dovršetku kriminalističkog istraživanja.
"U događaju su dvije osobe lakše ozlijeđene te je nastala zasad neutvrđena materija
