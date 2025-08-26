Oglas

Javlja policija

Mladić i motociklist smrtno stradali u izoliranim sudarima pored Požege i Slanog

author
Hina
|
26. kol. 2025. 22:08
MUP, policija
MUP

Pri slijetanju motocikla u mjestu Eminovci u blizini Požege smrtno je stradao vozač u dobi od 21 godine, izvijestila je u utorak požeško-slavonska policija, dok je u sudaru vozila na Jadranskoj magistrali poginuo motociklist.

Oglas

Policija je priopćila da je nesreća prijavljena u 19,21 sati u Vukovarskoj ulici u mjestu Eminovc. 

Slijedi očevid i utvrđivanje svih okolnosti nesreće, kažu u policiji.

U sudaru osobnog vozila i motocikla, koji se u utorak oko 18,50 dogodio na Jadranskoj magistrali kod mjesta Slano u Dubrovačkom primorju, smrtno je stradao motociklist.

Prema informacijama policije osobno vozilo bilo je stranih registarskih oznaka, a motocikl dubrovačkih registarskih oznaka. Detalji nesreće bit će poznati nakon očevida.

Teme
Policija sudar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ