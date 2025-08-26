Mladić i motociklist smrtno stradali u izoliranim sudarima pored Požege i Slanog

MUP

Pri slijetanju motocikla u mjestu Eminovci u blizini Požege smrtno je stradao vozač u dobi od 21 godine, izvijestila je u utorak požeško-slavonska policija, dok je u sudaru vozila na Jadranskoj magistrali poginuo motociklist.

Policija je priopćila da je nesreća prijavljena u 19,21 sati u Vukovarskoj ulici u mjestu Eminovc.

Slijedi očevid i utvrđivanje svih okolnosti nesreće, kažu u policiji.

U sudaru osobnog vozila i motocikla, koji se u utorak oko 18,50 dogodio na Jadranskoj magistrali kod mjesta Slano u Dubrovačkom primorju, smrtno je stradao motociklist.

Prema informacijama policije osobno vozilo bilo je stranih registarskih oznaka, a motocikl dubrovačkih registarskih oznaka. Detalji nesreće bit će poznati nakon očevida.