Mladić izboden na Pagu, jedna osoba uhićena: "Sve je puno policije"

"Oko jedne kuće na Pagu u Mandrama bilo je puno policije. Čuli smo da jenetko izbo jednog mladog dečka, ne znamo što je u pitanju. Policija je pokušavala uhititi napadača, uspjeli su, uhitili su ga u njegovoj kući", rekao je čitatelj koji je svjedočio policijskoj opsadi i uhićenju.