Drama u Mandrama
Mladić izboden na Pagu, jedna osoba uhićena: "Sve je puno policije"
U Mandrama na otoku Pagu u četvrtak je teško ozlijeđen 21-godišnji hrvatski državljanin, a policija je uhitila osobu koju dovodi u vezu s tim događajem te provodi kriminalističko istraživanje.
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Prema navodima čitatelja 24sata koji je svjedočio policijskoj intervenciji, oko jedne kuće u Mandrama okupio se veći broj policajaca nakon što je, kako kaže, jedan mladić izboden.
"Oko jedne kuće na Pagu u Mandrama bilo je puno policije. Čuli smo da jenetko izbo jednog mladog dečka, ne znamo što je u pitanju. Policija je pokušavala uhititi napadača, uspjeli su, uhitili su ga u njegovoj kući", rekao je čitatelj koji je svjedočio policijskoj opsadi i uhićenju.
O slučaju se oglasila i Policijska uprava zadarska. Naveli su da su u četvrtak u 8.30 sati zaprimili dojavu da je tijekom jutra u Mandrama ozlijeđen muškarac.
"Liječnička pomoć ozlijeđenom 21-godišnjem Hrvatu se pruža u zdravstvenoj ustanovi te je pod medicinskom skrbi. Na mjestu događaja se provodi očevid", priopćili su iz PU zadarske.
Jedan od mještana za 24sata rekao je da je osumnjičeni i ranije imao problema sa zakonom.
"Poznato nam je da je već i ranije bio u zatvoru zbog fizičkih napada. Godinama živi tu u našem mjestu. Koliko znamo, izbodenog mladića su prevezli u zadarsku bolnicu i bori se za život", izjavio je.
Iz policije su potvrdili da je uhićena osoba koja se dovodi u vezu s događajem te da je u tijeku kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja.
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