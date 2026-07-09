"Trenutno se vode sporovi, razgovara se o privremenim rukovoditeljima televizije, radija, onlinea, to je normalno u demokraciji. Raspisat će se javni natječaji i tu se može kandidirati tko hoće, formirat će se novo medijsko tijelo s predstavnicima vlasti, opozicije te strukovnih organizacija. Bit će to nadzorno tijelo koje će vršiti stručnu i etičku kontrolu državne telegrafske agencije i televizije. Bit će dovoljno kočnica u sustavu da ne moramo biti zabrinuti da će ponovno krenuti u lošem pravcu kao što je to bilo prošlih desetljeća", rekao je.