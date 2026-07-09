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Što se događa u Mađarskoj? "Imamo čudan fenomen - vlada ispunjava predizborna obećanja"
Novinar Jozsef Makai je u N1 Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića komentirao je situaciju s javnim servisom u Mađarskoj, ali se i osvrnuo na to ispunjava li Peter Magyar svoja predizborna obećanja.
Mađarski javni medijski servis privremeno je obustavio emitiranje informativnog programa nakon što je nova vlada premijera Petera Magyara smijenila vodstvo državne televizije i radija. O potezima nove vlasti, reformi javnih medija i budućnosti stranke Viktora Orbana u našoj emisiji je govorio mađarski novinar Jozsef Makai.
Reforma javnog medijskog servisa bila je jedno od ključnih predizbornih obećanja nove vlasti, a nakon smjene vodstva državne televizije i radija gledatelje je umjesto vijesti dočekao crni ekran s porukom u kojoj se javni servis ispričao zbog dosadašnjeg rada i najavio stvaranje neovisnog i vjerodostojnog medija.
Umjesto središnjeg dnevnika emitirani su filmovi, a prvi na rasporedu bio je kultni mađarski film "Svjedok", satira koja ismijava propagandu, kult ličnosti i zloupotrebu državnih institucija.
Nova vlada time je, prema vlastitim najavama, započela reformu javnog medijskog servisa.
Makai je rekao da ga prizor crnog ekrana na televiziji nije iznenadio. "Ono što vidimo je čudan fenomen kada jedna vlada ispunjava predizborna obećanja, a jedno od njih bila je reforma javnog servisa i njegova demontaža i to trenutno vidimo", komentirao je novinar.
'Mađari su šokirani time što nova vlada ispunjava predizborna obećanja'
Na pitanje može li javnost očekivati da će se javni servis ubuduće mijenjati u skladu s pravilima novinarske struke, odnosno da Peter Magyar neće na ta mjesta postaviti svoje ljude, Makai je odgovorio da se trenutačno vode rasprave o privremenom vodstvu televizije, radija i internetskog dijela javnog servisa.
"Trenutno se vode sporovi, razgovara se o privremenim rukovoditeljima televizije, radija, onlinea, to je normalno u demokraciji. Raspisat će se javni natječaji i tu se može kandidirati tko hoće, formirat će se novo medijsko tijelo s predstavnicima vlasti, opozicije te strukovnih organizacija. Bit će to nadzorno tijelo koje će vršiti stručnu i etičku kontrolu državne telegrafske agencije i televizije. Bit će dovoljno kočnica u sustavu da ne moramo biti zabrinuti da će ponovno krenuti u lošem pravcu kao što je to bilo prošlih desetljeća", rekao je.
Govoreći o potezima Petera Magyara i tome slijedi li nova vlada ono što je najavila u predizbornoj kampanji, Makai je rekao da je upravo ispunjavanje obećanja ono što najviše iznenađuje dio mađarske javnosti.
"Apsolutno, to je ono što najviše šokira javnost u Mađarskoj. Da nova vlada ispunjava predizborna obećanja, da novi parlament radi na tome da ostvari predizborna obećanja i programe nove vlade, a velik dio toga je demontiranje Orbanovog sustava. Ima tu dosta sukoba mišljenja oko toga je li ovo pravi način za smjenu predsjednika republike, to je jedna od ključnih točaka.
To je Magyar davno obećao napraviti promjenom ustava, a predsjednik pokušava napraviti ustavni puč, ali ne može uspjeti. Tu je promjena sudaca ustavnog suda, vrhovnog tužitelja itd. Orbanova vlada je otišla ostavivši dobar dio kadrova zacementiranih na 12 godina. Ne može postojati sustav i država s kadrovima koji su ostavljeni od antidemokratskog režima na tako dug period. Ne može netko biti na poziciji 12 godina ako je po novom zakonu mandat premijera ograničen na osam godina", rekao je Makai.
Budućnost Fidesza i Orbana
Govoreći o budućnosti stranke Fidesz i Viktora Orbana, Makai smatra da je njihov politički opstanak pod velikim pitanjem
"Na srednji i dugi rok je pitanje opstanka te stranke. Na krajnjoj desnici ima dovoljan broj luđaka, tu je umjerena desnica što je Tisza. Nema liberala i nema artikuliranih ljevičara, možda će se formirati. Orban je kao fantom koji koristi kulise van opere, da formira neki otpor, a istraživanja javnog mnijenja pokazuju da je Tisza rasla, a da Fidesz pada. Sudbina Fidesza je pod upitnikom", rekao je.
Magyar i stav prema Ukrajini
Makai je komentirao i stav Petera Magyara prema Ukrajini te pitanje usklađenosti njegove politike s očekivanjima Europske unije.
"Jest. On ima stav o slanju oružja - Mađarska u tome neće sudjelovati, a nemaju ni novac kojim bi sudjelovali. Bitno je da procesi integracije što se tiču Ukrajine nisu blokirani, ne diže veto na suradnju EU i Ukrajine.
Mislim da će se uskoro susresti Zelenski i Magyar, to će biti bitan moment. A točke razdora Mađarske i Ukrajine počele su se rješavati razgovorima ministarstava vanjskih poslova i stručnjaka. Procesi su pozitivni, Magyar je tu dosljedan. Ne treba nasjedati na rusku propagandu", zaključio je Makai.
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