DORH podigao optužnicu protiv trojice mladića zbog napada na maloljetnika

Optužnicom ih se tereti da su u veljači ove godine u Rijeci zajedno i prema prethodnom dogovoru napali maloljetnu žrtvu, pristajući na mogućnost da je usmrte izvijestilo je u utorak Odvjetništvo. Prema navodima DORH-a, zadali su joj više udaraca i nanijeli ozljede teže naravi, a samo pukim slučajem nije došlo do još težih ozljeda koje su mogle imati smrtnu posljedicu.