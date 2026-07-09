U Novalji
Nakon optužbi obitelji, oglasila se policija: Uhićeni Irac bio je pijan i drogiran, odbio je liječenje
Policija se oglasila se o slučaju 22-godišnjaka u Novalji, navodeći kako mu je tijekom postupanja bila osigurana zdravstvena skrb.
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Ličko-senjska policija potvrdila je za 24sata da su u subotu navečer u Novalji, ispred jednog ugostiteljskog objekta, zaprimili dojavu o narušavanju javnog reda i mira, odnosno fizičkom sukobu u kojem je sudjelovalo više osoba.
"Policajci su došli na mjesto događaja, a muškarac (22) bacao je predmet prema glavi interventnog policajca. Predmet je oštetio vozilo, nakon čega je muškarac nekoliko puta rukama i šakama nasrnuo na policajca", rekli su iz policije za 24sata.
Iz policije dodaju kako je mladić uhićen uz uporabu sredstava prisile. Utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola te da je imao 1,73 promila, a testiranjem je potvrđena i prisutnost droga.
Policija: Cijelo vrijeme mu je bila omogućena zdravstvena skrb
Bio je smješten u postaju, a u zakonskom roku je predan pritvorskom nadzorniku, potom Županijskom sudu", naveli su iz policije. Ističu kako mu je dežurni sudac odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.
"U Policijskoj postaji i kod pritvorskog nadzornika, cijelo vrijeme mu je bila omogućena zdravstvena skrb", rekli su iz policije.
Policija navodi i kako su mu tijekom boravka osiguravali pomoć vezanu uz zdravstveno stanje.
"Policajci su mu davali mobitel da izmjeri šećer, zvali prijatelje da donesu inzulin, vozili ga na hitnu, redovito mu se pratilo stanje", rekli su iz policije.
Majka mladića tvrdi da je nakon uhićenja ostao bez adekvatne skrbi
Podsjetimo, obitelj mladića ranije je tvrdila da mu u Hrvatskoj nije osigurana odgovarajuća medicinska skrb, da mu nije bio omogućen pristup inzulinu te da hrvatske institucije pokušavaju prikriti činjenicu da je ozlijeđen.
Majka 22-godišnjaka izjavila je za irske medije kako njezin sin boluje od dijabetesa tipa 1 te da je nakon uhićenja ostao bez adekvatne skrbi. Tvrdila je i da je obitelj sve zabrinutija zbog njegova zdravstvenog stanja te da traži njegov hitan premještaj u bolnicu.
Ministarstvo: Mladiću su omogućene posjete
Iz Ministarstva pravosuđa rekli su kako je navedeni istražni zatvorenik u ponedjeljak 6. srpnja u poslijepodnevnim satima zaprimljen u Zatvor u Zadru, temeljem rješenja Županijskog suda u Zadru.
"U srijedu 8. srpnja pregledan je od strane zatvorske liječnice nakon čega je upućen na pregled u Opću bolnici u Zadru gdje je odbio daljnju obradu i liječenje", priopćili su iz Ministarstva.
Dodali su kako su mu omogućene posjete u skladu s odlukom istražnog suca, a Zatvor u Zadru o svemu je obavijestio Veleposlanstvo Republike Irske u Hrvatskoj.
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