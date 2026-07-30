TERESA RIBERA
Potpredsjednica EK napala klimatske skeptike: Lažu građanima. To je opasno i glupo!
Izvršna potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera oštro je kritizirala političare koji dovode u pitanje klimatske promjene, optuživši ih da "lažu građanima" i ugrožavaju njihove živote dok Europu pogađa jedan od najtežih valova šumskih požara posljednjih godina.
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U ekskluzivnom razgovoru za Euronews Ribera je poručila da su sve glasniji političari u Europskom parlamentu i državama članicama koji osporavaju klimatsku znanost i potrebu za klimatskim mjerama.
"To je opasno. Oni lažu ljude", rekla je.
Dok veliki požari haraju Španjolskom, Francuskom i Grčkom, Ribera upozorava da klimatski skepticizam slabi sposobnost Europe da se pripremi za sve razornije prirodne katastrofe.
Govoreći iz Madrida, usporedila je poricanje povezanosti klimatskih promjena i požara s tvrdnjom da ljudi mogu piti viski i potom voziti automobil jer prometne nesreće navodno nemaju veze s alkoholom.
"To je glupo", poručila je.
"Klimatske promjene stvaraju nove, intenzivnije požare"
Odbacila je tvrdnje da su sadašnji požari tek dio uobičajenog sezonskog ciklusa, istaknuvši da klimatske promjene stvaraju "novu vrstu požara" koji su intenzivniji te sve više ugrožavaju ljude, infrastrukturu i prirodu.
"To je jednostavno opasno", rekla je Ribera, podsjetivši da je tijekom toplinskog vala krajem lipnja u Europi zabilježeno više od 10.000 prekomjernih smrtnih slučajeva.
Izjave je dala u osjetljivom političkom trenutku za Bruxelles. Tijekom protekle godine fokus Europske unije postupno se pomaknuo s ambicioznih klimatskih politika, koje su bile zaštitni znak prvog mandata predsjednice Komisije Ursule von der Leyen, prema jačanju konkurentnosti, industrijske politike i smanjenju administrativnog opterećenja za gospodarstvo.
Traži se odustajanje od Zelenog plana
Više država članica i političkih skupina traži dodatno ublažavanje ekoloških propisa kako bi europske tvrtke bile konkurentnije u odnosu na Sjedinjene Države i Kinu.
Među prijedlozima su ublažavanje pravila o emisijama metana, kojima bi se obvezalo proizvođače nafte i plina na smanjenje i praćenje emisija, kao i slabljenje uredbe o obnovi prirode, koja se smatra važnom za zaštitu šuma i tresetišta.
Ribera je upozorila da Europska unija ne smije odgovoriti na jednu od najgorih sezona šumskih požara odustajanjem od politika čiji je cilj smanjenje klimatskih rizika.
Naglasila je da se propisi mogu pojednostavniti, ali da bi napuštanje temelja Europskog zelenog plana bilo pogreška.
"Pravi odgovor nije ukloniti sve ono na čemu su izgrađeni zeleni temelji našeg budućeg prosperiteta", zaključila je.
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