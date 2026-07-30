Fokusovo rješenje: Plenković treba ukinuti ili snažno smanjiti poreze i trošarine na gorivo

Kako je dodao, građani i poduzetnici danas ne plaćaju samo cijenu nafte i maržu trgovca, nego i visoke trošarine te PDV. "Država pritom uzima velik dio konačne cijene koju svi plaćamo na benzinskoj postaji. Zato je naš prijedlog jednostavan -ukinimo da Vlada određuje cijene, ali istodobno ukinimo trošarine i poreze na gorivo dok traju ovako visoke cijene energenata", predložio je.