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BIVŠI DIREKTOR U HOO-U

Izvlačenje i pranje novca: Nakon šest dana u Remetincu na slobodu izašao Damir Šegota

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N1 Info
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30. srp. 2026. 19:17
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PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Bivši direktor Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Damir Šegota u četvrtak je pušten iz istražnog zatvora u Remetincu, gdje je proveo šest dana.

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Šegota je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage o sumnjama na izvlačenje novca iz sportskih saveza te pranju novca. Istražitelji sumnjaju da je novac koji je primio od Vedrana Pavleka ulagao u kupnju zlata.

Istražni zatvor određen mu je 24. srpnja zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke.

Na slobodu je pušten nakon što su ispitani svi svjedoci na koje je, prema procjeni tužiteljstva, mogao utjecati, javlja novinarka Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Po izlasku iz zatvora dočekala ga je supruga, a okupljenim novinarima nije davao izjave.

Nakon njegova uhićenja Hrvatski olimpijski odbor izvijestio je da je Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program.

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Teme
hoo damir šegota izvlačenje novca pranje novca vedran pavlek

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