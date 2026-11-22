Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija

U apartmanu na zagrebačkoj Savskoj cesti u noći na nedjelju pronađeno je tijelo ubijenog muškarca, izvijestila je zagrebačka policija koja je nakon zločina uhitila dvije osobe.

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Prema prvoj policijskoj informaciji muškarac čije je tijelo pronađeno u apartmanu oko 0,20 sati preminuo je nakon ranjavanja nožem.

U policiji koja je tijelo pronašla nakon dojave kažu da su pod njihovim nadzorom dvije osobe.

Na mjestu zločina u tijeku je očevid, a kriminalističkim istraživanjem trebale bi se utvrditi sve okolnosti ovog događaja.