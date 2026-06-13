Nastavljeno rušenje Vjesnika, evo kad bi se mogla otvoriti Slavonska

Radnici su od ranih jutarnjih sati radili na zamjeni cilindara na dijelu dizalice teškom oko tonu i pol. Riječ je o složenom zahvatu koji je zahtijevao preciznu montažu i dodatna testiranja, piše HRT, čija je novinarka Silvana Skočajić izvijestila da su nakon montaže uslijedili probni radovi kako bi se provjerilo jesu li svi dijelovi sjeli na svoje mjesto.