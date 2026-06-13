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Kraj prometne agonije

Nastavljeno rušenje Vjesnika, evo kad bi se mogla otvoriti Slavonska

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13. lip. 2026. 18:28
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05.06.2026, Zagreb - Ostaci nebodera Vjesnik cije je rusenje trenutno zaustavljeno. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji /PIXSELL

Nakon višednevnog zastoja zbog kvara golemog bagera, danas poslijepodne nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu.

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Ako sve bude teklo po planu, početkom idućeg tjedna mogla bi biti normalizirana prometna regulacija na Slavonskoj aveniji, jednoj od najprometnijih zagrebačkih prometnica.

Zahtjevan popravak uz pomoć stručnjaka iz Nizozemske

Radnici su od ranih jutarnjih sati radili na zamjeni cilindara na dijelu dizalice teškom oko tonu i pol. Riječ je o složenom zahvatu koji je zahtijevao preciznu montažu i dodatna testiranja, piše HRT, čija je novinarka Silvana Skočajić izvijestila da su nakon montaže uslijedili probni radovi kako bi se provjerilo jesu li svi dijelovi sjeli na svoje mjesto.

U popravku su sudjelovali i djelatnici iz Nizozemske koji su zajedno s domaćim radnicima dovršavali montažu novih dijelova.

Fokus na dio nebodera uz Slavonsku aveniju

Nakon uspješnog testiranja stroja nastavljeno je uklanjanje preostalih dijelova konstrukcije, ponajprije na strani nebodera okrenutoj prema Slavonskoj aveniji.

Ponovno "grickanje" konstrukcije Vjesnikova tornja krenulo je oko 14:30 sati, posebno na dijelu koji gleda prema Slavonskoj aveniji, kako bi se što prije uklonio preostali dio zgrade.

Otvaranje prometa moguće već u ponedjeljak

Napredak radova ponovno je otvorio mogućnost da se promet na Slavonskoj aveniji uskoro vrati u uobičajeni režim. Kako je izvijestila HRT-ova novinarka, najavljivalo se da bi se promet mogao normalizirati u ponedjeljak ujutro.

Nastavak rušenja Vjesnikova nebodera tako bi mogao označiti i kraj prometnih ograničenja koja već danima utječu na promet u jednom od najopterećenijih dijelova Zagreba.

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Teme
neboder vjesnika slavonska avenija vjesnik zagreb

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