Plavnik
Njemačka državljanka utopila se tijekom ronjenja
N1 Info
|
17. ruj. 2026. 14:19
|
0komentara
Nijemica se utopila tijekom ronjenja kod otoka Plavnik.
Oglas
Državljanka Njemačke utopila se u moru kod otoka Plavnik, između Krka i Cresa, izvijestio je Nacionalni pomorski centar, a prenosi Dnevnik.hr.
Obavijest je dobivena u 12.09, a Nijemica se utopila prilikom ronjenja, izvijestili su iz NPC-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas