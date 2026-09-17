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Plavnik

Njemačka državljanka utopila se tijekom ronjenja

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17. ruj. 2026. 14:19
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Jako osigiranje i policija spremni su pocetak 3. sastanka na vrhu Ukrajina – Jugoistocna Europa Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Nijemica se utopila tijekom ronjenja kod otoka Plavnik.

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Državljanka Njemačke utopila se u moru kod otoka Plavnik, između Krka i Cresa, izvijestio je Nacionalni pomorski centar, a prenosi Dnevnik.hr.

Obavijest je dobivena u 12.09, a Nijemica se utopila prilikom ronjenja, izvijestili su iz NPC-a.

Teme
morska nesreća njemačka državljanka otok plavnik ronjenje utopljenje

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