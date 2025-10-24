Ovo je popis 13 kandidata za izbor tri nova ustavna suca

Patrik Macek/PIXSELL

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u petak je utvrdio listu od 13 kandidata za izbor tri nova suca Ustavnog suda, nakon čega slijedi njihovo saslušavanje pred tim radnim tijelom, a potom međustranačko usuglašavanja s obzirom na to da je za njihov izbor potrebna dvotrećinska većina u Saboru.

Od 14 kandidatura za nove ustavne suce pristiglih Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, jednoglasno ih je kao pravovaljane Odbor prihvatio 13, dok kandidatura osječkog pravnika Vladimira Šplajta nije pravovaljana jer ne zadovoljava uvjet od 15 godina radnog staža u visokoj stručnoj spremi.

Odbor je utvrdio da su sve formalne uvjete ispunili Senad Bajramović, Marko Bonifačić, Neven Cirkveni, Željko Matijašec, Oliver Mittermayer, Željko Pajalić, Mate Tomislav Peroš, Goran Selanec, Domagoj Sivrić, Štefica Stažnik, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Lidija Vidjak.

Predsjednik Odbora Ivan Malenica (HDZ) rekao je da će naknadno utvrditi datum kada će se kandidati pozvati na javni razgovor.

Pojasnio je da će se kandidati uvodno predstaviti Odboru čiji će članovi imati pravo postaviti im tri pitanja. Predstavljanje kandidata trebalo bi trajati 15 minuta, a na razgovor će biti pozivani abecednim redom. Listu kandidata i pravila razgovora s njima Odbor je jednoglasno prihvatio.

Tri nova suca Ustavnog suda biraju se budući da je dosadašnjoj trojici, Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu 12. listopada istekao osmogodišnji mandat. Kako do tog datum nisu izabrani novi mandat im je po sili zakona produljen za još šest mjeseci.

U tom razdoblju stranke bi se trebale dogovoriti oko tri imena s obzirom na to da je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina od 101 glasa.