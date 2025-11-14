Oglas

Željko Perišić

Novi detalji nesreće: Poginuo "najpoznatiji moto policajac u Splitu i okolici"

N1 Info
14. stu. 2025. 18:02
Motor MUP
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U prometnoj nesreći koja se popodne dogodila u Dujmovači, predgrađu Splita, poginuo je poznati policajac Željko Perišić iz Dugopolja.

Perišić je bio na bolovanju otkako ga je u ljeto 2024. u centru Splita na motoru prilikom bijega vukao Bruno Divković. Perišić je bio teško ozlijeđen dok je pokušavao zaustaviti mladog delikventa.

Na mjestu nesreće u tijeku je očevid. Za sada se zna da se radi o izlijetanju motorkotača i u ovom trenutku nema potvrde da je u nesreći sudjelovalo još koje vozilo.

Željko Perišić, zvani Dugopoljac, piše Dalmatinski portal, bio je najpoznatiji moto policajac u Splitu i okolici.

Perišić je dobitnik brojnih nagrada za svoj predani rad. S grupom kolega 2019. nagradio ga je tadašnji gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara. Perišić je dobio medalju Grada Splita za istaknuti rad koji se posebno ističe po profesionalnosti, samoinicijativnom djelovanju, požrtvovnosti i suradnji s građanima i gradskim službama. 

Nekadašnji načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Bekavac otkrio je za Dalmatinski portal kako je Perišić nagrađen i na početku svoje karijere 90-ih. 

Teme
motociklist policajac prometna nesreća split Željko Perišić

