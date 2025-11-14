Željko Perišić
Novi detalji nesreće: Poginuo "najpoznatiji moto policajac u Splitu i okolici"
U prometnoj nesreći koja se popodne dogodila u Dujmovači, predgrađu Splita, poginuo je poznati policajac Željko Perišić iz Dugopolja.
Perišić je bio na bolovanju otkako ga je u ljeto 2024. u centru Splita na motoru prilikom bijega vukao Bruno Divković. Perišić je bio teško ozlijeđen dok je pokušavao zaustaviti mladog delikventa.
Na mjestu nesreće u tijeku je očevid. Za sada se zna da se radi o izlijetanju motorkotača i u ovom trenutku nema potvrde da je u nesreći sudjelovalo još koje vozilo.
Željko Perišić, zvani Dugopoljac, piše Dalmatinski portal, bio je najpoznatiji moto policajac u Splitu i okolici.
Perišić je dobitnik brojnih nagrada za svoj predani rad. S grupom kolega 2019. nagradio ga je tadašnji gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara. Perišić je dobio medalju Grada Splita za istaknuti rad koji se posebno ističe po profesionalnosti, samoinicijativnom djelovanju, požrtvovnosti i suradnji s građanima i gradskim službama.
Nekadašnji načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Bekavac otkrio je za Dalmatinski portal kako je Perišić nagrađen i na početku svoje karijere 90-ih.
