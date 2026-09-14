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POTICANJE NA MRŽNJU

Objavio AI fotografiju kojom je omalovažavao hrvatski grb pa završio u pritvoru

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Hina
|
14. ruj. 2026. 15:56
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policijska uprava šibensko-kninska izvijestila je kako je kazneno prijavila te predala pritvorskom nadzorniku 43-godišnjaka osumnjičenog za povredu ugleda Republike Hrvatske, nakon što je objavio fotografiju kreiranu pomoću umjetne inteligencije kojom je grubo omalovažavao hrvatski grb.

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Prema podacima policije, utvrđena je osnovana sumnja da je muškarac krajem lipnja ove godine na društvenoj mreži objavio fotografiju kreiranu pomoću umjetne inteligencije kojom je grubo omalovažavao grb Republike Hrvatske. 

Također je objavio poruku ispod fotografije kojom je javno poticao na mržnju i nasilje prema skupini ljudi po nacionalnoj osnovi, navode iz šibensko-kninske policije.

Osumnjičeni je po dovršetku istrage predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.

Teme
ai hrvatski grb javno poticanje na mržnju i nasilje omalovažavanje državnih simbola omalovažavanje grba umjetna inteligencija

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