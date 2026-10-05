Uhićen osumnjičeni za izazivanje požara u Segetu Gornjem

N1 / Fran Rubil / Ilustracija

Požar borove šume i niskog raslinja koji je u subotu, 3. listopada, oko 14.35 sati izbio u Segetu Gornjem izazvan je iskrama električne brusilice, a zbog sumnje da ga je izazvao iz nehaja uhićen je 30-godišnji državljanin BiH, izvijestila je u ponedjeljak splitsko-dalmatinska policija.

Podijeli

Oglas

Požar je lokaliziran u 19 sati, a u njegovu gašenju, uz vatrogasce, sudjelovala su i dva kanadera. Opožareno je oko 25 hektara borove šume i niskog raslinja.

Očevidom koji su policija i inspektor zaštite od požara obavili na mjestu događaja utvrđeno je da je požar izazvan otvorenim plamenom.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 30-godišnjak iz nehaja počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, kažu u policiji.

Za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja Kazneni zakon predviđa zatvorsku kaznu do tri godine.