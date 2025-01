Obrat nakon otkrića skandala: Ženi koju je zlostavljao konzul MUP ipak dao međunarodnu zaštitu

Podijeli :

Nakon razotkrivenog skandala i odluke Ustavnog suda RH kojom je zaustavljen njezin izgon iz Hrvatske, mlada žena iz Gane koja je proživjela zlostavljanje u domu iračkog konzula u Zagrebu, ipak je dobila međunarodnu zaštitu. N1 je danas prvi izvijestio o ovom slučaju, a sada donosimo i nove detalje.

Državljanka Gane prije nekoliko godina došla je u Hrvatsku kako bi čuvala djecu u domu konzula Iraka. Međutim, ubrzo joj se život pretvorio u pakao jer joj je konzul oduzeo osobne dokumente, počeo joj uskraćivati novac, zastrašivati ju, pa čak i izgladnjivati.

Nije mogla natrag u Ganu

Nakon što je uspjela pobjeći od njegove obitelji zatražila je međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj. Naime, u Ganu se nije usudila vratiti jer je njezina majka tamo za nju organizirala udaju. Obećala ju je starijem imućnom čovjeku koji je već imao dvije žene. Ova udaja trebala je obitelji mlade žene osigurati novac – za liječenje majke i školovanje braće.

Zbog svega toga odlučila je da ne želi više natrag u svoju domovinu budući da je tamo bila obespravljena samo zato što je žena. Zatražila je u Hrvatskoj međunarodnu zaštitu, no Ministarstvo unutarnjih poslova RH ju je odbilo.

Rješenje MUP-a pokušala je srušiti na Upravnom i Visokom upravnom sudu, ali su ju i tamo odbili.

Suci joj nisu vjerovali

Njezin iskaz suci nisu smatrali vjerodostojnim, a nalaz psihologa koji je potvrdio kako i dalje trpi posljedice traume koju je proživjela, ocijenili su pokušajem pritiska na sud.

Potvrdio je to za N1 odvjetnik Ivan Jelavić koji zastupa ovu državljanku Gane u procesu pred Ustavnim sudom. Taj sud je, kako smo već javljali, na osnovu ustavne tužbe ove mlade žene donio rješenje kojim je zaustavio njezin izgon iz Hrvatske. O samoj tužbi još nije raspravljao, no odvjetnik Jelavić kaže kako očekuje odluku Ustavnog suda jer će to biti važno i za druge slične slučajeve.

U ustavnoj tužbi naveden je niz povreda ustavnih i konvencijskih prava – od prava na zaštitu obiteljskog života, do prava na pravično suđenje, te zabranu izlaganja nečovječnom postupanju. Sva ta prava, smatra odvjetnik Jelavić, njegovoj klijentici su prekršena u procesu traženja međunarodne zaštite u Hrvatskoj.

Novi zahtjev za međunarodnu zaštitu

Odvjetnik nam je sada potvrdio i da je, nakon što je Ustavni sud zaustavio izgon državljanke Gane, MUP ipak reagirao. Tražio je od nje da podnese novi zahtjev za međunarodnom zaštitom. Taj drugi zahtjev sada joj je i prihvaćen.

“Novi zahtjev mogao je biti podnijet samo ako su se pojavili neki novi elementi, što se nije dogodilo u ovom slučaju. Očito je MUP to učinio kako bi izbjegao usvajanje ustavne tužbe. Nakon što je moja klijentica podnijela novi zahtjev sve okolnosti drugačije su vrednovane i ona je dobila međunarodnu zaštitu, te sada živi u Hrvatskoj. Želi ovdje i ostati”, rekao je za N1 odvjetnik Jelavić.

