Pijan i s ukinutom dozvolom zbog bodova: Vozaču trajno oduzet automobil, dobio i 5.000 eura kazne

N1 Info
17. ožu. 2026. 07:34
PU zagrebačka

U nedjelju oko 2.30 sati na Trnju, 36-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Radničkom cestom. Dolaskom do kućnog broja 27 zaustavili su ga policijski službenici te su provjerom imali što vidjeti.

Vozač je, javlja Policijska uprava zagrebačka, imao 1,55 g/kg alkohola u organizmu te je vozio dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova.

Policija ga je stoga uhitila i odvela na nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Sud je okrivljenika proglasio krivim, kaznio ga je novčanom kaznom u iznosu od 5.000 eura dok je vozilo kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja trajno i bez naknade oduzeto u korist Republike Hrvatske.

Sport

