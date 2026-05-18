Pijani vozač koji je usmrtio 22-godišnjakinju na zebri sam se predao policiji

Tridesetijednogodišnji vozač koji je u subotu kasno navečer na Peščenici na zebri usmrtio 22-godišnju pješakinju i pobjegao s mjesta nesreće, u nedjelju ujutro sam se predao zagrebačkoj policiji, a utvrđeno je da mu je istekla vozačka dozvola te da je bio pod utjecajem alkohola.

Kriminalističko istraživanje pokazalo je da se 31-godišnji vozač Škode na raskrižju Ulice Donje Svetice i Nartske ulice nije približavao obilježenom pješačkom prijelazu sigurnosnom brzinom tako da može zaustaviti svoje vozilo kako bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz.

Zbog takve vožnje prednjim dijelom naletio je na 22-godišnju pješakinju koja je u prometnoj nesreći smrtno stradala.

Vozač se nakon naleta udaljio s mjesta događaja te je naknadno u nedjelju u jutarnjim satima pristupio u službene prostorije policije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Alkotestiranjem izmjerena mu je koncentracija alkohola od 0,68 promila nakon čega je uhićen, izvijestila je policija.

Očekuje ga kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Očevid je vodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva uz asistenciju policijskih službenika I. postaje prometne policije Zagreb.

Nesreća se dogodila u subotu oko 23,20 sati, a promet Ulicom Donje Svetice bio je u potpunosti obustavljen od subote u 23,40 do nedjelje u 2,20 sati.